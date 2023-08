Vědci prý objevili supravodič fungující za běžných teplot

Už jsme to zažili mnohokrát: vědeckou senzaci, která boří všechny dosavadní představy – pak ale vyjde najevo, že šlo o planý poplach. Jaderná fúze za studena, neutrina létající rychleji než světlo, tajemný přístroj fyzika Jevgenije Podkletnova odstiňující gravitaci… Vždy se nakonec ukázalo, že jde o chybu měření nebo předčasný jásot nad experimentem, který později nikdo nedokázal zopakovat.

Bude tomu tak i tentokrát? Jihokorejští fyzici koncem července oznámili neméně fantastický průlom: údajně se jim podařilo vyrobit zázračný supravodič, sloučeninu, kterou by i za běžných teplot protékal elektrický proud bez jakéhokoli odporu. Představte si, že máte na stole supravodivou cívku a pustíte do ní elektřinu. I když pak zdroj odpojíte, proud v cívce, která nemá elektrický odpor, cirkuluje klidně několik let. Vypadá to jako perpetuum mobile, přesto jde o reálný jev.