Onemocnět stresem? Pro politika prý jako rozsudek smrti.

Dánská politika zřejmě nikoho ve světě moc nezajímala, dokud se nezačal vysílat seriál Vláda. Děj se točí kolem fiktivní premiérky Birgitte Nyborg, plasticky zachycuje život v mocenských strukturách a nebojí se ukazovat i lidskou stránku aktérů – strach, vášně, touhu po moci, kvůli práci rozpadající se manželství… Skutečná dánská politika nyní nabízí příběh, který zní jako dějová linie zmiňovaného seriálu.

Na začátku roku cítil ministr obrany a šéf liberální strany Venstre Jakob Ellemann-Jensen stále větší tlak. Jeho straně se nevedlo ve volbách a se slabými výsledky navíc vstoupil do vlády s tradičními rivaly – sociálními demokraty. Stal se ministrem obrany, místopředsedou vlády a chystal velké plány na proměnu země. Brzy si ale uvědomil, že necítí tlak jen zvnějšku, ale i zevnitř. Pocit stresu rostl tak rychle a silně, že jej začal paralyzovat. „Měl jsem příliš mnoho kolegů v politice i mimo ni, kteří byli postiženi stresem a onemocněli. Někteří z nich vážně. Vždy jsem měl k nemoci hluboký respekt a radil svým kolegům, aby se o sebe starali. Přesto mě to zasáhlo tvrdě. Od kolegů vím, že se musíte obrnit trpělivostí, ale něco jiného je, když to zažíváte na vlastním těle,“ vysvětloval později.