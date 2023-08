„Doufám, že to přetrvá“

Vyhnání Willyho Dörflera a jeho maminky ze Sokolovska dostalo nečekanou zápletku. „Bylo nám řečeno, že transport pojede do Bavorska,“ vzpomíná pan Dörfler na rok 1946. „Ale probudili jsme se v Plzni. Vlak pokračoval do Písku, kde si nás z nádraží vyzvedl jeden sedlák.“ Při sklizni pro něj museli pracovat, zimu strávili ve sběrném táboře, na jaře pak nucené práce pokračovaly u jiného sedláka. Československo opustili až v roce 1949, když zabralo setrvalé úsilí již odsunutého strýce. Přes švýcarský Červený kříž dokázal matku a syna najít a zajistil jejich vystěhování do bavorského Schwandorfu, kde sám žil. Willymu Dörflerovi bylo čtrnáct, čtyři roky nechodil do žádné školy.

Dnes je mu osmdesát osm a je jedním ze dvou posledních dobrovolníků, kteří ve Schwandorfu – třicetitisícovém městě kousek od českých hranic – pečují o malé muzeum Sokolovska. Radnice pro něj vyčlenila tři místnosti v přízemí historického domu, hned naproti městskému muzeu.