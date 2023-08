Audio týdne

V covidovém období se musela divadla vyrovnávat s tím, že svou práci nemohou prezentovat veřejně před publikem. Několik scén tvůrčí přetlak vyřešilo nastudováním audio her. Vznikly tak zvukové úpravy již existujících inscenací, audio záznamy čtených zkoušek připravovaných her a také původní práce vzniklé přímo pro audio formát. Pomohlo to oběma stranám: herci měli co na práci a diváci co poslouchat.

Některé scény zůstaly formátu věrné i v době pocovidové. Internetové Rádio Kašpar stále v pravidelných reprízových smyčkách vysílá rozhovory, hudební směsi a právě i audio hry. V červenci přibyla premiéra rozhlasové hry Petra Pýchy Kavky na cestě . Původně vznikala v dramaturgii Českého rozhlasu, k natočení v něm ale nakonec nedošlo. Pýcha proto rozhlasový scénář přepracoval do filmového: tak vznikl úspěšný festivalový film Všechno bude (2018). Po letech se nyní k původnímu textu vrátilo právě pražské Divadlo Kašpar.