Zlom – vyzbrojujeme se s Němci

Byl to svého druhu zlom. Česká vláda pověřila na jaře ministryni obrany Janu Černochovou, aby se svým německým kolegou Borisem Pistoriem dojednala smlouvu, která nemá v historii samostatné republiky obdobu. Berlín má v plánu od německé firmy KMW pořídit pro svou armádu minimálně 130 tanků Leopard 2A8 a česká vláda se rozhodla k tamnímu tendru připojit a v jeho rámci nakoupit 77 stejných strojů. Pistorius a Černochová se v půli července dohodli a smlouva o společném nákupu by mohla být podepsána v příštím roce.

Je to poprvé v historii, kdy by obě armády mohly být vyzbrojeny zásluhou společné zakázky. Pro Česko i Německo by měl větší kontrakt přinést nižší cenu a Česku podle předběžné dohody také podíl na výrobě tanků a jejich údržbě – společnost KMW by měla postavit s některou z českých firem a s podílem českého státu nový podnik. Což je nebývalý bonus, především proto, že moderními Leopardy je vyzbrojeno několik armád NATO. Jde třeba o Polsko a Maďarsko, nové Leopardy nakupuje Norsko a Litva a chystá se k tomu také Itálie (ta uvažuje o 250 kusech a na dodávkách by se mohla podílet i zmíněná česká „pobočka“ firmy KMW).