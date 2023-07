Podivuhodný případ Kevina Spaceyho

Pro čtyřiašedesátiletého herce a producenta to byl mimořádně emocionální okamžik. Když si Kevin Spacey minulou středu vyslechl verdikt, v němž ho dvanáctičlenná porota po dvanácti hodinách rozhodování zcela osvobodila, přímo v soudní síni se rozplakal. Velkým emocím se nelze divit – po letech soudních sporů na obou stranách Atlantiku může nyní někdejší hollywoodská hvězda a držitel mnoha cen prohlásit, že je definitivně očištěn. Protože v trestněprávní rovině skutečně je.

Spaceyho radost byla taková, že po skončení líčení před soudní síní políbil na tvář dva členy britské obdoby justiční stráže, jak zaznamenal reportér amerického deníku The New York Times a další média. Což byl pozoruhodný moment také proto, že během soudního procesu šlo o to, jestli intimní fyzický kontakt či sex, který Spacey měl se čtyřmi muži, na základě jejichž výpovědí byl herec obviněn z několika trestných činů, byl, nebo nebyl konsenzuální. Čtveřice, která zůstala v souladu s britskými zákony anonymní, tvrdila, že nebyl. Například muž, který jako začínající herec přijal Spaceyho pozvání do jeho londýnského bytu, se podle své výpovědi probudil, když na něm Spacey prováděl orální sex. Na otázku právníka, jestli styk jasně odmítl, prohlásil: „Nemohl jsem se nijak vyjádřit, protože jsem spal.“ Když zjistil, co se děje, rychle odešel.