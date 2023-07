Kde jste, doktore?

Příběhů, jako je tento z Broumovska, znají rodiče malých dětí v různých obměnách spoustu. Zažívají je už roky a je jich stále víc. Vede pohraničí a další odstrčené lokality.

Dětská ordinace v třítisícovém Meziměstí u polských hranic je vymalovaná narůžovo, aby se tu malí pacienti tolik nebáli. Na svítivých stěnách visí fotky horských masivů. „Miluju kopce,“ zasní se dětský lékař Dalibor Dýma, který se tu stará o děti a dorost ze širokého okolí. Je mu 64 let a už před rokem chtěl odejít do důchodu. Aspoň část penze hodlal strávit u syna ve Švýcarsku, kde by mohl obdivovat své milované hory. Těšil se taky, že bude více navštěvovat staré rodiče ve Vsetíně, odkud pochází. Majitel ordinace, firma Mediclinic, začal shánět náhradu, ale marně...