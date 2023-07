Vláda a poslanci schvalují strategie týkající se bezpečnosti země

Letní „politické“ měsíce budou v Česku běžet především v režii hledání, psaní a schvalování dokumentů, které se budou snažit vylepšit tuzemský „bezpečnostní deštník“. Poslanecká sněmovna schválila koncem června v prvním čtení obrannou smlouvu s USA a v červenci ji čekají další kola poslaneckého schvalování – předpokládá se, že do půli léta by obranná smlouva měla být sněmovnou schválena.

Tu samou smlouvu začne projednávat příští týden Senát, i on by ji měl schválit nejpozději v srpnu. Na posledním červnovém zasedání vlády byla schválena nová bezpečnostní strategie České republiky předložená ministerstvem zahraničí a na ni naváže připravovaná vojenská strategie, na níž dnes pracuje ministerstvo obrany a armáda. Formálně působící dokumenty jsou základem stovek reálných kroků, které nás čekají do konce desetiletí.