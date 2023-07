Stavíme s Einsteinem

Kdyby politici dokázali vždy dodržet, co slíbí, dálnice D3 by už dávno stála. A kuriózní stav, kdy s Rakouskem – někdejším sousedem z jednoho impéria – nemáme ani jedno dálniční spojení, by byl historií.

V roce 1999 přijala Zemanova vláda usnesení, že celý tah z Prahy na hranici bude hotov do deseti let. Totéž tvrdil v létě 2019 Andrej Babiš a nyní takto mluví i současný ministr dopravy Martin Kupka. Jeho nová dopravní strategie počítá do roku 2033 rovnou s celou páteřní sítí.