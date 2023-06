Opravdová kuráž

Jih není sever, říká se o dělání politiky v jižních Čechách. Je za tím narážka na to, že zatímco na severu jde o zdraví a někdy i život (viz vražda Romana Housky, člena ČSSD a partnera tehdejší ústecké hejtmanky, v roce 2013), v Českých Budějovicích a okolí se všichni na svých kšeftech vždycky nějak dohodnou. To se říkalo třeba v době, kdy se řešily skandály kolem šampiona jihočeského klientelismu Pavla Dlouhého z Hluboké. Teď se ale ukazuje, že ani „pohodový“ jih není tak pohodový, jak se tváří.

Na vlastní kůži si to vyzkoušel Tomáš Holub z Lišova, malého města u Českých Budějovic. Holub nedělá nic víc, než že upozorňuje úřady na ilegální velkoplošné reklamy ve veřejném prostoru. Jejich majitelé, šéfové firmy Eurobillboard Anton Fischer a Oliver Fischer, zkoušeli Holuba od jeho aktivit odradit výhrůžkami. Zvonili u něj doma, posílali zprávy na telefon a Facebook. „Podle šepotu ve městě vím, že pro bezpečnou jízdu mu na tom jeho kole nepomůže ani přilba,“ napsal na Facebook Anton Fischer.