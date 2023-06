Za láhev rumu do vězení, za znásilnění podmínku?

Starší manželé „vyfasovali“ za prodej psychotropního nápoje osm let vězení a propadnutí majetku. Soud potrestal znásilnění malé dcerky podmínkou. Pětadvacetiletý muž dostal za krádež pěti housek v čase nouzového stavu dva roky natvrdo. Emoce a pohoršení, které u spousty lidí vyvolávají soudní verdikty s podobně šokujícím nepoměrem rovnice „zločin a trest“, lze sice krotit poukazem na neznalost detailů, ale v principu se jedná o pochopitelnou reakci. Může se tohle stát i mně? Sledujeme skrze novinové titulky politováníhodné excesy, nebo jsme vydáni do rukou justice v neférově nastaveném systému? A reprezentují podobné kauzy skutečný obraz toho, jak spravedlivě český stát trestá porušování zákonů?

Debata o pojetí práva a spravedlnosti čeká jednou začas každou společnost. Ta česká se roky právem chlubí tím, že patří mezi nejbezpečnější na světě. Méně superlativů vzbuzuje známý fakt, že produkuje enormní množství vězňů. Neziskové organizace, akademici i nastupující generace právníků rovnou říkají, že Česko trestá své hříšníky často zbytečně tvrdě za banality. A naopak za některé závažné trestné činy – největším symbolem je zde aktuálně znásilnění – padají příliš mírné tresty. Otázky dneška jsou tedy jasné a právě teď se řeší v kancelářích ministerstva spravedlnosti. Kdo je natolik nebezpečný a nenapravitelný „darebák“, že musí jít do vězení? Může mít v moderním státě spravedlivý trest i jinou podobu? A neměli by Češi náhodou dělat něco úplně jinak, než jak byli za posledních třicet let zvyklí?