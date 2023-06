Prošel zákon o učitelských platech, ale...

Roky chystaný zákonný vzorec pro výpočet učitelských platů prošel minulý týden hladce Senátem a čeká už jen na prezidentův podpis. Od příštího roku by se tedy ve školství měly začít peníze rozdělovat jinak. Celý mzdový balík pro všechny učitele má být o 30 procent vyšší, než kdyby brali průměrnou mzdu. Háček je v tom, že zákon zůstává v děravé verzi, do jaké se během projednávání dostal kvůli rozpočtovým úsporám – skupina koaličních poslanců z něj předtím na žádost ministerstva financí vyřadila důležitou zmínku o tom, z jakého roku se má průměrná mzda počítat. Ministr školství Mikuláš Bek v Senátu zopakoval, že finální částka na platy se určí při sestavování rozpočtu (tedy stejně jako v minulosti, kdy žádný speciální zákon neexistoval) a že prozatím do vzorečku dosadí průměrnou mzdu z roku 2022. Důvody uvádí dva – tvrdá statistická data nejsou v čerstvější verzi k dispozici a hlavně není jisté, zda si rozpočet bude moci větší přilepšení dovolit. Odbory s tímto postupem nesouhlasí, protože 130procentní slib, který si vláda napsala do programu, dosud chápali jako třicetiprocentní bonus k aktuální mzdě, bez dvouletého zpoždění, které kvůli inflaci v mezidobí výslednou hodnotu sráží. V každém případě by zákon měl pomoci alespoň k tomu, že peněz pro učitele bude více, byť třeba jen o málo. V jiných sférách státního sektoru totiž vláda chce příští rok peníze krátit a před tím by mělo být školství – podobně jako třeba obrana kvůli jinému, podobně znějícímu zákonu – ochráněno. jn