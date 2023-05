Čtyři v letadle

Kdyby chtěl někdo zjistit, kolik prezidentů najednou uveze jeden vládní speciál, slovenská prezidentka Zuzana Čaputová může z vlastní zkušenosti říct, že minimálně čtyři. Otestovala si to minulý týden, když při návratu z jednání Rady Evropy v islandském Reykjavíku naložila do slovenského vládního letounu českého prezidenta Petra Pavla, rakouského prezidenta Alexandera Van der Bellena a moldavskou prezidentku Maiu Sandu.

Pavla vysadila cestou domů v Praze, rakouského prezidenta a moldavskou hlavu státu v Bratislavě. Van der Bellen pak pokračoval do Vídně autem, Maia Sandu druhý den ráno běžnou linkou do Kišiněva. Idea společného letu se původně zrodila během březnové návštěvy Petra Pavla v Bratislavě, při jeho první zahraniční cestě po inauguraci. Se Zuzanou Čaputovou si tehdy potvrdili, že v dubnu spolu pojedou vlakem do Kyjeva za ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, a když se bavili o možné koordinaci dalších výjezdů, padl nápad na květnový Reykjavík, kde evropské státníky čekalo jednání o pomoci napadené Ukrajině.