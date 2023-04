Haškova osudová hospoda

Kdyby se Jaroslav Hašek dožil svých 140. narozenin a v těchto dnech se procházel Prahou, nejspíš by se divil, kolik hospod se často velmi hlasitě hlásí k jeho odkazu. Hostinec U Kalicha, který figuruje ve Švejkovi, pokrývají notoricky známé románové ilustrace Josefa Lady. Ještě o krok dál zašel hospodský řetězec Švejk restaurant, který po celém Česku provozuje přes padesát stejnojmenných lokálů zařízených v jednotném „haškovském“ stylu. Vedle toho v hlavním městě existuje mnoho různých pivnic, restaurací a výčepů, které mají buď v názvu Švejka, anebo aspoň figurují na seznamech lokálů, do nichž jeho tvůrce za svého života zaručeně chodil. Pražské hospody samozřejmě vědí, že spojení s autorem nejpřekládanější české knihy funguje jako magnet na turisty a logicky se toho snaží využít. Pokud by se ale Hašek nějakým zázrakem skutečně zhmotnil v dnešní Praze, pravděpodobně by se sháněl po úplně jiné hospodě, jejíž jméno dnes zná už jen málokdo.

Provozoval ji jistý Metoděj Zvěřina, během jehož působení vystřídala celkem pět pražských adres. Jméno hospodského vám asi nic neříká a nejspíš bych ho neznal ani já, kdyby nebyl mým prapradědečkem. Legenda o restauraci, kde se kdysi scházela pražská umělecká bohéma, se v naší rodině tradovala od mého dětství, celý příběh jsem ale donedávna znal jen jako stručnou anekdotu, protože můj otec i jeho rodiče, z jejichž větve hospodský pocházel, zemřeli dříve, než jsem se jich stačil zeptat na podrobnosti. Až na začátku letošního roku, na který připadají Haškovy kulaté narozeniny, jsem si předsevzal, že osud Zvěřiny a jeho hostince konečně prozkoumám pořádně. Možná jsem trochu sebestředně doufal, že hospoda mého prapředka ovlivnila tvorbu geniálního spisovatele. Samotného mě potom zaskočil objev, že tomu tak skutečně bylo.