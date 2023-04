Album týdne

Irské lidovky a tradicionály přefiltrované kapelou, která v sobě spojuje jak intenzitu a tvrdost Swans, tak hlukovost a psychedelii My Bloody Valentine. Zhruba tak tisk charakterizuje dublinskou čtveřici Lankum, jejíž kořeny sahají do roku 2000, ovšem v současné sestavě nahrává necelou dekádu. Novinka False Lankum dotahuje zmíněný rukopis k dokonalosti, nevyhýbá se však ani něžným polohám.

Album otevírá zlověstná sebevražedná balada Go Dig My Grave, která je zpomalená na stopáž osmi minut, během nichž elektrizující zpěvačka Radie Peat pečlivě artikuluje každičkou slabiku textu o nešťastně zamilované dívce. Skladby jako Newcastle se v různých podobách tradují už od 17. století, hybná The New York Trader zase spadá do ranku písní, jež popisují, kterak výskyt kriminálníka na zámořské lodi přináší smůlu celé posádce i plavbě. Album pak završuje jedna z mála vlastních autorských skladeb, dvanáctiminutová gradující The Turn.