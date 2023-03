Trhliny ve švýcarském modelu

Co bude se Švýcarskem? Protože tato alpská „pevnost pro bohaté“, jak ji ve svém článku minulý týden popsal americký deník The Wall Street Journal, zjevně rychle přestává být tím, čím se donedávna zdála být. Tedy spolehlivým, racionálním až cynickým úložištěm velkých majetků, jež neklade nepříjemné otázky a je pevné jako (alpská) skála. Teď ale někdo přišel o velké peníze, byť, jak je v přítmí velkého bankovnictví zvykem, nikdo neví přesně kdo. Během krachu obří švýcarské banky Credit Suisse, jenž vrcholil předminulý víkend převzetím 176 let starého ústavu konkurenční bankou UBS, byly odepsány investice ve výši 17 miliard dolarů. Někdo se spolehl na Švýcarsko a splakal nad výdělkem.

Legendární švýcarské bankovnictví se zároveň v podstatě scvrklo na jedinou superbanku. „Co se stane, až se do problémů dostane ona?“ ptá se americký finanční deník. Všude jinde by pád banky jako Credit Suisse znamenal krizi. Ve Švýcarsku se ale jedná o ohrožení samé podstaty existence státu.