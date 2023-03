Spiknutí hub

Něco se děje. Houby útočí. Jsou všude kolem. Chtějí nás zničit. Budím se uprostřed noci hrůzou… Jistěže, tohle už někoho napadlo. Naposled tvůrce počítačové hry a seriálu The Last of Us. Jejich fantazie byla ovšem dost chabá. Mysleli si, že houby způsobí jenom globální apokalypsu. Ale houby jsou mnohem, mnohem nebezpečnější. A chytřejší. Postupují nenápadně. Do mozku proniknou jednoduše a nemusí své nositele ani prorůstat a měnit v zombie. Prostě zařídily, že jsou houby trend. A lidé si je pak už sami a rádi vpraví do těla.

Na The Last of Us se teď sice dívají všichni, ale ne všichni jsou všichni, takže přece jen krátké shrnutí. V příběhu lidstvo napadnou houby z rodu Cordyceps. V kom se usídlí, toho promění v něco, co vypadá jako chodící choroš, co se snaží pokousat co nejvíc dalších lidí a taky z nich udělat choroše. Nakažení nevidí, ale zato zatraceně dobře slyší, takže když člověk jen trochu víc zadupe, už na něj běží parta zombíků, co mají místo hlavy cordyceps.