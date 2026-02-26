The New York Times
16 článků
Píše se další kapitola OSN
V roce 2025 oslavila Organizace spojených národů osmdesát let od svého vzniku. Předsedkyně Valného shromáždění se zamýšlí nad prací organizace v minulosti a nad výzvami, kterým bude čelit v dalším desetiletí své existence.
Annalena Baerbock24. 2. 2026
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Bod zlomu: Otázky světa 202620 minut
Nebezpečí, jež by mělo spojit Ameriku a Čínu
Spojené státy a Čína se musejí dohodnout, jak si vzájemně důvěřovat v oblasti AI. V opačném případě tyto supervelmoci destabilizují různí zločinci mnohem dříve, než spolu začnou obě země válčit.
Thomas L. Friedman19. 1. 2026
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Smysl pro realitu
Marek Švehla5. 5. 2018