Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Seriál: Světoví intelektuálové4. 10. 20258 minut

Inteligence rozhodně není jenom lidská výsada. Všechno, co je na naší planetě složité, dokáže „myslet“

James Bridle dokládá, že myšlení není jen to, co se děje v hlavě, ale i to, co vzniká při kontaktu se světem

Pavel Turek

Světoví intelektuálové: Průvodce myšlením neklidné doby

Čtete jednu z kapitol knihy, kterou pro vás společnými silami napsala redakce Respektu. Průvodce současným myšlením a soubor portrétů nejzajímavějších myslitelů dneška si můžete koupit v našem e-shopu.

Na začátku bylo velké zklamání z toho, k čemu a jakým způsobem se využívá umělá inteligence a jak zúžená je její definice. „Frustrovalo mě, jak se všechny debaty o naší budoucnosti soustředí na technologie, a proto mě začalo zajímat, jak by budoucnost mohla vypadat, kdyby nebyla formována výhradně technologickými vynálezy,“ popisuje James Bridle únavu z nedostatečné představivosti lidí.

Zároveň vnímá velká rizika, která se s technologickým pokrokem v dnešní podobě pojí a před nimiž často varují a obávají se jich i sami vývojáři. Kupříkladu Shane Legg stojící za AI DeepMind se nechal slyšet: „Myslím, že lidstvo pravděpodobně vyhyne a že v tom nejspíš sehraje roli technologie.“

V onom zklamání se však skrývala i příležitost začít přemýšlet o tom, co je inteligence, jiným způsobem. Nástup umělé inteligence znamenal zlom v tom, že veřejnost najednou dokázala přijmout existenci jiné inteligence než lidské jako fakt; dokonce s ní začala komunikovat, aniž přesně rozuměla tomu, jak funguje. A pokud uživatelé internetu přijali existenci inteligence ležící mimo člověka, ve strojích, a označili ji za umělou, jsou už vybaveni k tomu nacházet inteligenci všude jinde.

↓ INZERCE

Internet nám poskytl srozumitelnou metaforu pro to, jak uvažovat o komunikačních informačních sítích, a když už máme představu o těch technologických, dokážeme podobné analogicky dekódovat i v přírodě. Svět pro nás může být sítí a někteří teoretici dokonce, pokud jde o symbiózu a interakci, mluví o „internetu zvířat“. 

