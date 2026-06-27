Strach
15 článků
Bojíte se rádi a proč?
Respekt29. 4. 2023
Agenda2 minuty
Uáááááá
Jiří Sobota30. 10. 2022
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Téma14 minut
Nikdo není neviditelný
Miřenka Čechová
Kateřina Mázdrová25. 9. 2022
Kontext22 minut
Gangy Göteborgu
Reportáž o tom, proč ve Švédsku přibývá vražd střelnou zbraní
Tomáš LindnerŠvédsko4. 9. 2022
Respekt ObchodPřejít do obchodu
Společnost7 minut
Strach je součástí naší evoluční výbavy
„Lidé prožívající skutečnou krizi často jednají racionálněji než ti, kteří se na její příchod teprve chystají. Na předzásobení potravinami v čase epidemie ale není nic nepochopitelného,“ říká psycholog z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Jiří Šípek.
Zuzana Válková15. 3. 2020
Společnost7 minut
Zdravě jde jíst jenom do smrti
S psychosociální pracovnicí Cesty domů Jindřiškou Prokopovou o tom, co lidé řeší na konci života
Společnost25 minut
Co bude po smrti – a jak se s tím smířit
Ke kořenům našeho nejhlubšího strachu