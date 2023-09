(U)živit se filozofií

Jiří Bartoník vystudoval filozofii na teologické fakultě olomoucké univerzity, ale pak si deset let vydělával na živobytí v úplně jiných profesích – naposledy jako prodejce tepelných čerpadel. Pak ale přišel covid-19 a s ním nejistota a propouštění, které se v první pandemické vlně nevyhnulo ani Jiřímu. „Najednou jsem měl spoustu času na čtení,“ vzpomíná o tři roky později. Při četbě narazil na filozofickou disciplínu „filozofie pro děti“, a ta ho okouzlila. Jejím hlavním cílem je totiž zapojení filozofie do běžného každodenního života a toho se dle zakladatele celého konceptu, amerického filozofa Matthewa Lipmana, nejlépe dosáhne, zapojíme-li do výuky přemýšlení už malé školáky. Spolu s objevem dětské filozofie se také Bartoník a jeho partnerka Barbora Fialová od známých dozvěděli o knihách přibližujících dětem filozofy a jejich osudy, které ale doposud nebyly přeložené do češtiny.

Rozhodli se vsadit na toto neorané pole a další „normální“ povolání již nehledat. Vzali si půjčku na pokrytí nákladů prvního roku volného života a pustili se jak do překladu a vydávání knížek, tak do organizace „firmy“ snažící se dostat v Česku filozofii do povědomí jako disciplínu užitečnou pro praktický život. Co se pracovních a životních jistot týče, vstupovali opravdu na tenký led: v podstatě se rozhodli založit na zdejším trhu naprosto novou profesi.