Sociální bydlení
22 článků
↓ INZERCE
Brno na správné cestě
Akademici dokončili hodnocení experimentálního projektu Housing First. Zájem o něj má i Praha.
Hana Čápová, foto: Matěj Stránský29. 12. 2018
Respekt ObchodPřejít do obchodu
Není co házet do koše
Hana Čápová15. 9. 2018
Společnost4 minuty
Bydlením ke zdraví. Projekt Housing First se vyplatí
Hana Čápová12. 7. 2018
Kontext15 minut
Jděte někam jinam
Případ Ústí připomíná, že soužití s českými Romy je stále v bodě nula
Ivana Svobodová, foto: Matěj Stránský9. 6. 2018