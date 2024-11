Základem toho, jak bude vypadat naše dráha, je prvních tisíc dní života

Je už všeobecně známé, že kvalitu lidského života do značné míry určí způsob, jakým člověk prožije dětství – ať už jde o psychické i fyzické zdraví či schopnost navazovat pevné vztahy. V posledních letech ale přibývá důkazů, že o kvalitě našeho života zásadně rozhoduje už období na samém začátku života, které je přitom velmi krátké, trvá od jeho početí přibližně do dosažení dvou let věku. „Je to jako časové okno, které se otevře a pak zase zavře,“ popisuje kritickou vývojovou fázi James Cairns z Harvardského centra pro rozvoj dítěte, který v polovině listopadu zavítal do Prahy na konferenci zaměřenou na rané dětství. V rozhovoru podrobně popisuje, v čem je toto období tak důležité.