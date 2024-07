Politolog Jan Rovný: Francii čeká krok do neznáma. Zvítězila ale republika

Tady v Paříži především do euforie. Protože výsledky jsou samozřejmě nečekaně pozitivní z pohledu všech, kdo nepodporují radikální pravici. Takže asi nepřekvapí, že u nás na univerzitě jsou vidět velké úsměvy. Dává to naději všem, kteří mají zájem hájit demokracii a tolerantní společnost. Ukázalo se, že země je schopná se vzepřít, zmobilizovat se a že i politici jsou schopní se domluvit a ustoupit tak, aby dosáhli nejlepší možné situace pro vítězství demokratické opozice proti radikální pravici. Na druhou stranu Francii čeká velký krok do neznáma. Parlament je v podstatě rozdělen na minimálně tři bloky a ani jeden z nich nemá většinu. Ze země se nyní stane fakticky parlamentní systém, a to je něco, v čem Francie a francouzská politická kultura neumí moc chodit. Takže nás teď čekají týdny diskusí o tom, jak složit vládu a jak spolupracovat.