Obchodníci by měli prokazovat, že neprodávají ruský plyn

Máte pravdu, že se ruský plyn různými obchodními cestami do Evropy stále dostává. Proto byla prvním krokem infrastruktura. Další věcí je zrušení německého poplatku za tranzit plynu, máme slib německé vlády, že se to zruší. To také pomůže. Ale samotná obchodní cesta ruského plynu se dá ovlivnit jen velmi těžko, Rusové jej totiž prodávají výrazně pod cenou, jelikož se ho kvůli různým embargům nemohou zbavit. Toho využívají obchodníci, kteří se ho snaží přes překupníky dostat do Evropy.