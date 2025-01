Nebezpečnější než Trumpova zahraniční politika je polarizace, která poroste na celém světě

Ano, budeme si muset počkat na to, co Trump skutečně udělá, až se ujme úřadu. Minulost ukázala, že mnohé věci nakonec nebyly tak horké, jak se zprvu zdály. Znepokojuje mě ale jeho rétorický přístup k mezinárodnímu řádu založenému na pravidlech, který vychází z Charty OSN. Jeho výroky o Grónsku z předminulého týdne ukazují hloubku našich problémů. Nemyslím si, že Spojené státy skutečně uvažují o válce s Dánskem kvůli Grónsku. Ale už jenom to, že to rétoricky připustil, je problematické. Všichni pochopitelně sledují, jak se vůdce „svobodného světa“ s ohledem na tato pravidla chová. A revizionistické mocnosti, jako jsou Rusko nebo Čína, tím mohou ospravedlňovat své vlastní chování.