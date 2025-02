Návrat žen z rodičovské dovolené do placené práce je kritický moment. Tam vzniká druhá směna

Když se během pandemie takřka veškerý život přesunul za dveře domovů, považovala to Martina Dvořáková za šanci proměnit tradiční model dělby práce v domácnosti. „Přišlo mi, že konečně máme příležitost se bavit o tom, jak je neplacená práce důležitá pro společnost a jak bez ní nemůžeme být,“ vzpomíná dvojnásobná matka, která tehdy byla na rodičovské s mladší dcerou. Místo toho absolventka sociálních studií sledovala, jak si ženy k péči o domácnost přibraly ještě pomoc dětem s on-line výukou a k tomu se snažily na dálku pracovat. Revoluce tak nepřišla a s koncem pandemie se vše vrátilo do starých kolejí. „V tu chvíli jsem si řekla, že rozčeřím vody: že je to příležitost nenechat téma utichnout,“ popisuje, jak na podzim roku 2023 založila projekt Férová domácnost.