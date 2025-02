„Moje přítelkyně netuší, že je pornohvězda.“ Jak se rodila investigace podzemní sítě sexuálních násilníků 

I. B.: Hned po prvním večeru stráveném na síti bylo jasné, že musíme promyslet, jak postupovat dál. Po konzultaci s naším právním oddělením jsme se rozhodly rozeslat odkazy s pozvánkou do skupin úřadům a naše pátrání přerušit. To, co jsme v telegramových skupinách viděly, bylo zkrátka příliš vážné. Někteří členové skupin plánovali někoho omámit, napadnout, znásilnit… Když se ale tři měsíce nic nedělo, pokračovaly jsme v práci.