Malí zelení mužíci můžou otestovat jednotu NATO i u vás. Ruská invaze nezačíná na petrohradském nádraží s orchestrem

To, co vidíme, je dobře naplánovaná a dobře provedená vojenská operace, která pokračuje. Izrael řekl, že do toho dal všechno. A pokusí se eliminovat přímé nebezpečí ze strany Íránu. A samozřejmě je teď otázka, jaká bude odpověď Teheránu, jaká bude eskalace. A co budou dělat ostatní arabské země. Myslím si, že fanoušků Íránu moc není.