Hladík: Mapujeme, kde půjde zahájit urychlenou výstavbu větrných elektráren

Česku se daří rychle čerpat peníze z Evropské unie, které mají ekologizovat energetiku. Z nového Modernizačního fondu už získaly podporu stovky projektů z peněz získaných z prodeje emisních povolenek v EU. Před Evropskou komisí už Česko obhájilo dotace za 185 miliard korun, oznámil ministr životního prostředí Petr Hladík. Nejvíc peněz z fondu podle něj míří do výstavby solárních elektráren, jak ilustroval novinářům na střeše tiskárny ministerstva vnitra v Praze na Chodově, kde jsou instalovány soláry. „Za necelé dva roky běhu fondu jsme schválili podporu pro fotovoltaické elektrárny, díky kterým se zvýší český solární výkon téměř na dvojnásobek. Jejich celkový výkon o síle téměř 2 GW odpovídá roční spotřebě energie již zhruba 750 tisíc domácností,“ přibližuje Hladík (KDU-ČSL) s tím, že na dekarbonizaci Česko z EU má ještě víc peněz. Do roku 2030 by měl Modernizační fond díky reformě trhu s emisními povolenkami disponovat sumou až 500 miliard korun. V rozhovoru pro Respekt zároveň ministr přiznává, že rychlejšími rozvoji zatím brání legislativa.

Mluvil jste o navýšení instalace solárních elektráren díky dotacím z Modernizačního fondu. Určitě jste zaznamenal, že ČEPS o velikonočním pondělí musel na dvě hodiny odpojit výkon fotovoltaických elektráren ve výši celkem 400 megawattů. Důvodem byl hrozící přebytek elektřiny v přenosové soustavě. Majitelé elektráren dostanou odškodnění. Myslíte ve spojitosti s Modernizačním fondem i na možnost rozšíření akumulace energie, aby šlo elektřinu v době nadbytku ukládat do bateriových úložišť či jinam?