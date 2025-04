Exšéfredaktorka Le Monde Kauffmann: Macron dostal od Trumpa druhou šanci a Le Pen možná polibek smrti

Myslím, že ano – a je to o to zajímavější, že po loňském rozhodnutí rozpustit Národní shromáždění byl úplně zdiskreditovaný. Udělal to nečekaně po prohraných volbách do Evropského parlamentu a prakticky tím Francii uvrhl do politického chaosu. Trvalo mu to nějakou dobu, ale nakonec tuhle chybu uznal. Na nějakou dobu se pak skoro stáhl z politické scény, protože si uvědomoval, jak je nepopulární, a bylo lepší přenechat prostor premiérovi, což je v našem systému neobvyklé. Pak ale mezinárodní krize nabrala na vážnosti a s volbou Donalda Trumpa, která přinesla viditelný posun USA směrem k Rusku, dostal Macron v jistém smyslu druhou šanci.