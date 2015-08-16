Zuzana Šmídová

8napsaných článků
Ze světového sporu o příčinách zpomalení růstu se Česko může poučit
Z hospodářského růstu měli u nás prospěch i ti chudší, to se však může v budoucnu změnit
ČNB má podstatně lepší analýzy o dopadech přijetí eura, než je blog jejího šéfa
V Evropě se vzrušeně diskutuje o tom, zda imigranti prospívají národním ekonomikám, či ne, v Česku však chybějí potřebná data
Stejně důležité jako mít další peníze na české školství je rozumně je investovat
Příspěvek do rozpočtové debaty:
K čemu máme daňový bonus na dítě?
Pravidelný průzkum OECD odhalil naše slabiny
Ekonomové a statistici hledají nové způsoby, jak měřit kvalitu života a spokojenost lidí
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