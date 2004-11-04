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Zuzana Janečková

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Veteráni z Doveru jedou domů
Zahraničí7 minut

Veteráni z Doveru jedou domů

Mezi českými Romy v Doveru se dnes nemluví o ničem jiném než o tom, kdy koho deportovali a kdo může přijít na řadu příště. „Minulé úterý odvezli Sašu od vedle, nechceme se dostat do problémů,“ vysvětluje žena ve dveřích, proč se nebude bavit s novináři. Je tu někdo jiný, s kým by se dalo promluvit? „Pochybuju. Navíc tu už skoro nikdo nezůstal.“ Ve viktoriánských řadových domcích na Folkestone Road, ulici, která se táhne od nádraží až na konec města, žily ještě před pár lety desítky romských rodin. Do většiny se dnes vrátili Angličané, některé zůstaly prázdné. Posledních pár rodin může kdykoli ráno probudit imigrační úředník s rozkazem k deportaci. Otázka dne zní: Stihnou je Britové do konce dubna odvézt, nebo se budou muset začátkem května sbalit sami? Vstupem do EU končí všem Čechům azylové řízení a výhody s tím spojené, jako bylo radnicí placené bydlení. Takže pokud nebudou schopni zaplatit tržní nájem, budou se muset vystěhovat. České doverské komunitě, tak jak existovala doposud, zbývá jen posledních pár dnů.

Zuzana Janečková11. 4. 2004

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Ondřej Kundra

Ondřej Kundra

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