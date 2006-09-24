Redakce
Zuzana Augustová
5napsaných článků
5napsaných článků
V neděli 31. října 2004 se poprvé v historii hrála v budově Národního divadla německá činohra. Vídeňský Burgtheater tu v rámci Pražského divadelního festivalu německého jazyka uvedl hru Dílo čerstvé nositelky Nobelovy ceny za literaturu, Rakušanky Elfriede Jelinek. A aby historických a politických paradoxů nebylo málo: inscenaci v současnosti zřejmě nejkontroverznější německy píšící autorky, která svou tvorbou po léta spílá rakouskému státu a jeho představitelům, osobně uvedl nově zvolený rakouský prezident Heinz Fischer.