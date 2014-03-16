Vladimír Mikulka

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Jan Nebeský obrací v Národním Molièra v temný obraz současnosti
Karel Dobrý je nejvýraznější hereckou osobností stávající sezony
V Divadle Na zábradlí se zabydluje tým z brněnské Reduty
Shakespearovské slavnosti hrají na jistotu jinak, než je zvykem
Dušan Pařízek se s Havlem v Národním divadle příliš nemazlil
Brněnská Reduta se loučí bez sentimentu a míří na Zábradlí
Na Zábradlí se Višňovým sadem loučí s vlastní minulostí
V Chebu zbytečně maskují, že sahají po odvážném repertoáru
Inscenace Činoherního klubu přináší svérázný generační manifest
V Akropoli se hraje o sporu Věry Ježkové s ČEZ
Klicperovo divadlo uvádí radikální úpravu Dykovy novely
Den opričníka předvádí hyperbolizovaný obraz putinovského Ruska
V Komedii se hraje o Gočárovi, Janákovi a Plečnikovi
La Putyka zatím bojuje především s vlastními handicapy
Divadlo v Dlouhé připomíná poezii a písně Josefa Kainara
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