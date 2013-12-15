Vilém Prečan

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(útržky z dopisů filozofa a spisovatele Milana Šimečky adresovaných historikovi Vilému Prečanovi)
Zpolitizování českého ÚSTR zprava i zleva poškozuje racionální debatu o jeho smyslu
Poprvé přišel do Prahy v listopadu 1981. Českou kuchyni však ochutnal už dávno předtím, v roce 1939 u československého honorárního konzula ve Splitu.
Takřka všechny české deníky a několik týdeníků odevzdalo počátkem února letošního roku kratšími či obsažnějšími komentáři a historickými reportážemi povinnou daň jednomu z řady velkých výročí, spojených s koncem druhé světové války.
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