Uwe Müller
5napsaných článků
5napsaných článků
Na první pohled by se mohlo zdát, že koalice dvou největších německých stran nemůže přinést moc dobrého. Vždyť se tak programově liší. Jenže správně to řekl známý politik CDU Kurt Biedenkopf: „Nyní musí křesťanští a sociální demokraté sníst, co si nadrobili během posledních deseti let.“ Skutečně, obě strany si už léta vzájemně blokují většinu pokusů o reformy – do konce vlády Helmuta Kohla v roce 1998 se o to zasloužili sociální demokraté, od nástupu Gerharda Schrödera zase opoziční křesťanští demokraté. A nyní je třeba ukázat, co dokážou společně.
Předvolební boj v Německu vrcholí, napětí sílí. Kancléř Gerhard Schröder má ve finále na programu sto velkých veřejných vystoupení, Angela Merkelová, kandidátka křesťanských demokratů na kancléře, jich absolvuje polovinu, menší nepočítaje.
Merkelová jde do volebního klání v pozici favoritky. Dobře přitom ví, že udržet tuto pozici vyžaduje soustředěnou koncepci. Nechce skončit jako konzervativní kandidát na kancléře Edmund Stoiber v roce 2002, kdy takřka na cílové čáře prohrál už zdánlivě vyhraný zápas. Dnes sice pro Merkelovou hovoří zhruba desetiprocentní náskok v preferencích před Schröderovou SPD, nic ale nemá jasné. Síla levicového a pravicového tábora totiž zatím vyznívá zcela nastejno.
Politikové, politologové a komentátoři v Německu už dlouho varovali před rizikem vzniku populistické strany na kraji politického spektra, v jejímž čele by stál „německý Haider“. A nezůstalo jen u výstrah. Sloučením východoněmecké postkomunistické PDS a západoněmecké Volební alternativy WASG vznikl nový hráč, který citelně zasáhne do volebního klání v celém Německu – Levicová strana. Ta by podle průzkumu agentury Infratest-dimap z 22. července obsadila třetí příčku s 12 % za konzervativní unií (42) a sociálními demokraty (27).
Chci, aby se Sociálně demokratická strana Německa (SPD) stala nejsilnější stranou, uvedl kancléř Gerhard Schröder v rozhovoru pro hamburský týdeník Die Zeit krátce po svém překvapivém prohlášení, že se chystá vyhlásit předčasné parlamentní volby. Zatímco rozhodnutí podstoupit riziko voleb vzbuzuje uznání, druhá kancléřova touha vyvolává spíše úsměv. Jeho strana na tom v tuto chvíli snad ani nemůže být hůře. Pravdou ale je, že Schröder umí překvapit, a tak německý zápas rozhodně není předem rozhodnutý.