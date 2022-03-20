Tomáš Přibyl

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Začíná návrat člověka na Měsíc, agentuře NASA pomůže Elon Musk
Kosmická turistika se stává realitou. Proč až nyní a na kolik vyjde letenka?
Elon Musk buduje systém tisíců družic, který umožní připojení ke světové síti každému a odkudkoli
Do pěti let se NASA chystá k Měsíci znovu – má ale vážné konkurenty
Spojené státy mají v kosmu novou konkurenci
Nová americká sonda nahlédne pod povrch planety, které stále nedokážeme porozumět
Satelitní snímky pomáhají při vyšetřování zločinů, skutečné možnosti pokročilých technologií však neznáme
Zakladatel firmy SpaceX chystá start největší rakety na světě a už vyvíjí další, která dopraví člověka na sousední planetu
Přílet čeljabinského asteroidu nikdo nepředvídal. Dokážeme se před podobnými návštěvami z vesmíru někdy ochránit?
Co prozradily nedávné havárie kosmických strojů o budoucnosti soukromého podnikání ve vesmíru
První přistání na kometě pomůže zjistit, odkud se na Zemi vzala voda
Vznikají technologie, které by usnadnily největší kosmickou výpravu v dějinách
Rakety americké firmy SpaceX zahajují novou éru v kosmonautice
Sankce uvalené na Rusko zasahují i americkou kosmonautiku
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