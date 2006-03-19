Terje B. Englund
18napsaných článků
18napsaných článků
Ještě je příliš brzy na dalekosáhlé závěry z nepokojů kolem karikatur proroka Muhammada, ale ve Skandinávii je krátkodobý výsledek očividný: politické strany, které už delší dobu brojí proti přistěhovalcům, zejména islámským, surfují na obrovské vlně úspěchu.
Norští diplomaté v Moskvě stěží věřili svým uším. Po nespočtu pokusů dostat ministra zahraničí věcí Kozyreva na oficiální návštěvu do Norska přišla koncem července nečekaná odezva: ministr by samozřejmě mohl přijet, ale nelíbila by se Oslu spíš návštěva prezidenta Jelcina?