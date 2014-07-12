Tereza Vondráková

6napsaných článků
"Původně to vůbec nebyl ženský sport," říká člen národní reprezentace a trenér cheerleadingu Radovan Slavík (30) z Prahy a prozrazuje, co je mezi roztleskávači ta pravá frajeřina.
"Je to výborný trénink do běžného života," říká o improvizovaném divadle zakladatel souboru Improvariace Jan Urban (26). Divadelní sport, ve kterém se pískají i fauly, se příští týden poprvé představí na scéně Národního divadla.
šéfredaktor
zástupce šéfredaktora
vedoucí rubriky Komentáře
editor
editor webu
redaktorka vydání
vedoucí vydání