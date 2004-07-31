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Redakce

Teodor Marjanovič

367napsaných článků

Všechny publikované články

My si troufáme mluvit o budoucnosti
Rozhovor12 minut

My si troufáme mluvit o budoucnosti

Rámeček
Francouzský politik ROLAND DUMAS (1922) vstoupil do veřejného života v roce 1956, kdy se stal poslancem za socialisty. V letech 1988–93 řídil tento blízký přítel někdejšího prezidenta Françoise Mitterranda rezort zahraničních věcí, poté stál pět let v čele významné francouzské státní instituce Ústavní rady. Před několika lety byl odsouzen na šest měsíců odnětí svobody za přijímání úplatků, soud druhé instance jej však zprostil všech obvinění. Roland Dumas po mnoho let spoluvytvářel francouzskou zahraniční politiku a jeho hlas má i dnes značný význam.
Konec rámečku

Jste znám svou kritikou zahraniční politiky Spojených států. Co jí hlavně vyčítáte?
Spojené státy si v zásadě myslí, že dokážou řešit všechny světové problémy samy. Proto se už neohlížejí na OSN. Tak to nesmí dál pokračovat.
Co byste navrhoval?
Vazba mezi Evropou a Amerikou, která vznikla během studené války, je pryč. Svět se změnil, hrozba komunismu zmizela. Přitom na světě dnes není nikdo, kdo by vyrovnával současnou politickou a vojenskou sílu Spojených států. Právě tato rovnováha by ovšem zaručovala mír a stabilitu. Krátce řečeno, pro svět bude nejlepší, pokud Evropa získá na síle. To zpětně jen posílí transatlantickou vazbu a dobré vztahy. Říká se tomu koncept multipolarity.

Teodor Marjanovič18. 7. 2004
Dárfúr hoří, ale pomoc nikde
Zahraničí6 minut

Dárfúr hoří, ale pomoc nikde

Mýlí se ten, kdo si myslí, že genocida černošských kmenů v západosúdánské oblasti Dárfúr skončila, když se o ní už v novinách tolik nepíše. Dojmu, že se vše zklidňuje, mohla nahrát informace z předminulé neděle, že strůjce brutalit, súdánský prezident Omar Hasan Ahmed al-Bašír, oznámil „kompletní mobilizaci“ svojí armády s cílem odzbrojit milice džandžavídů, které masakry páchají.

Teodor Marjanovič27. 6. 2004
Nová genocida na obzoru
Zahraničí5 minut

Nová genocida na obzoru

Aniž kterýkoli z mocných států v Africe nebo vůbec ve světě nějak výrazně zvedl hlas, zuří v Súdánu etnická čistka, které padlo od února minulého roku za oběť přes deset tisíc lidí. Milion dalších uteklo z domovů, a kolik z nich si po zbytek života ponese trauma, protože byli mučeni, znásilněni nebo museli přihlížet týrání svých blízkých a pálení svých skrovných zásob potravin, nikdo zatím neodhadne. V západosúdánské provincii Dárfúr by podle humanitární organizace USAID mohlo letos hladem zemřít až 350 tisíc osob.

Teodor Marjanovič5. 6. 2004
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Redakce Respektu

Erik Tabery

Erik Tabery

šéfredaktor

Tomáš Brolík

Tomáš Brolík

zástupce šéfredaktora

Ondřej Kundra

Ondřej Kundra

zástupce šéfredaktora

Marek Švehla

Marek Švehla

vedoucí rubriky Komentáře

Martin Kontra

Martin Kontra

editor

Pavel Kroulík

Pavel Kroulík

editor webu

Ivan Lamper

Ivan Lamper

editor

Naďa Buchtová

Naďa Buchtová

redaktorka vydání

Kateřina Mázdrová

Kateřina Mázdrová

vedoucí vydání

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