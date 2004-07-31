Teodor Marjanovič
367napsaných článků
367napsaných článků
Rámeček
Francouzský politik ROLAND DUMAS (1922) vstoupil do veřejného života v roce 1956, kdy se stal poslancem za socialisty. V letech 1988–93 řídil tento blízký přítel někdejšího prezidenta Françoise Mitterranda rezort zahraničních věcí, poté stál pět let v čele významné francouzské státní instituce Ústavní rady. Před několika lety byl odsouzen na šest měsíců odnětí svobody za přijímání úplatků, soud druhé instance jej však zprostil všech obvinění. Roland Dumas po mnoho let spoluvytvářel francouzskou zahraniční politiku a jeho hlas má i dnes značný význam.
Konec rámečku
Jste znám svou kritikou zahraniční politiky Spojených států. Co jí hlavně vyčítáte?
Spojené státy si v zásadě myslí, že dokážou řešit všechny světové problémy samy. Proto se už neohlížejí na OSN. Tak to nesmí dál pokračovat.
Co byste navrhoval?
Vazba mezi Evropou a Amerikou, která vznikla během studené války, je pryč. Svět se změnil, hrozba komunismu zmizela. Přitom na světě dnes není nikdo, kdo by vyrovnával současnou politickou a vojenskou sílu Spojených států. Právě tato rovnováha by ovšem zaručovala mír a stabilitu. Krátce řečeno, pro svět bude nejlepší, pokud Evropa získá na síle. To zpětně jen posílí transatlantickou vazbu a dobré vztahy. Říká se tomu koncept multipolarity.
Mýlí se ten, kdo si myslí, že genocida černošských kmenů v západosúdánské oblasti Dárfúr skončila, když se o ní už v novinách tolik nepíše. Dojmu, že se vše zklidňuje, mohla nahrát informace z předminulé neděle, že strůjce brutalit, súdánský prezident Omar Hasan Ahmed al-Bašír, oznámil „kompletní mobilizaci“ svojí armády s cílem odzbrojit milice džandžavídů, které masakry páchají.
Aniž kterýkoli z mocných států v Africe nebo vůbec ve světě nějak výrazně zvedl hlas, zuří v Súdánu etnická čistka, které padlo od února minulého roku za oběť přes deset tisíc lidí. Milion dalších uteklo z domovů, a kolik z nich si po zbytek života ponese trauma, protože byli mučeni, znásilněni nebo museli přihlížet týrání svých blízkých a pálení svých skrovných zásob potravin, nikdo zatím neodhadne. V západosúdánské provincii Dárfúr by podle humanitární organizace USAID mohlo letos hladem zemřít až 350 tisíc osob.