Roman Polach

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Technika mindfulness přichází i do Česka
Nová látka slibuje pomoct lidem v beznadějné situaci
Obří americký laser slibuje nové možnosti, jak ovládnout energii hvězd - jadernou fúzi
Klasické metody léčby rakoviny narážejí na hranice svých možností. Další pokrok může přinést poznání nejhlubších tajemství buňky
Budoucnost Země sužované změnou klimatu nevypadá růžově. Co o ní víme před nadcházejícím světovým summitem v Jižní Africe?
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