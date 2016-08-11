Pavel Reisenauer

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Do finále amerických voleb zbývají už jenom hodiny. Sledujte s námi souboj o křeslo amerického prezidenta. A zatím se v kresbách Pavla Reisenauera podívejte na krátký příběh obou kandidátů.
Druhé prezidentské období Václava Klause pohledem Ivana Lampera a Pavla Reisenauera.
První prezidentské období Václava Klause pohledem Ivana Lampera a Pavla Reisenauera.
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