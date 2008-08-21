Petr Záruba

6napsaných článků
Politik Jiří Dienstbier, historik Petr Blažek, a novinář Erik Tabery poodhalí v sestřihu debaty týdeníku Respekt své názory na události roku 1968 v Československu.
Trochu zapomenutý recept na staročeskou klasiku v podání vyhlášené pražské restaurace U Lípy. Reportáž Respektu čtěte zde.
Ondřej Liška, Jan Švejnar, Jiří Havel a Jiří Málek v debatě Respekt institutu o reformě českých vysokých škol.
Ondřej Liška a Jan Ruml otevřeli Respekt kavárnu v Pardubicích.
Procházka výstavou předního německého malíře s Jiřím Davidem a Petrem Nedomou. Více v recenzi.
Český přírodovědec opravil evoluční teorii.
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