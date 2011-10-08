Petr Vizina

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Není větší cti pro hudebníka, když jeho písničky po svém natočí jiní. Výsledek může být vzrušující i pro posluchače.
Svým písničkám říkají hudba ke svádění rozvedených servírek a už patnáct let se drží na samém dně české pop-music. Ústecké kapele Houpací koně se tu ovšem daří.
Někdy na přelomu tisíciletí se do hitparád vrátil hluk elektrických kytar a hudba, která pamětníkům připomíná Beatles, Rolling Stones anebo Joy Division.
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