Petr Brodský
8napsaných článků
8napsaných článků
Ve svém rozhovoru pro LN ze dne 8.12.1990 se předseda České vlády Petr Pithart zmínil i o problému referenda. Přitom tvrdil (cituji): "Proto je i otázka referenda irelevantní, neboť může pouze rozhodnout, zda jsme pro společný stát, nebo ne, ale neřekne nám, jakou chceme federaci."
Petr Pithart má nepochybně pravdu, když kritizuje úroveň českého veřejného mínění a informovanosti, v Čechách zakořeněné chápání Československa jako českého státu, cynický hegemonismus a arogantně přezíravou jízlivost, s jakou nezanedbatelná část našich lidí reaguje na národní aspirace občanů jiné než české národnosti.