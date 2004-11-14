Peter Schutz
91napsaných článků
91napsaných článků
První kolo slovenských prezidentských voleb skončilo překvapením. Až třetí skončil favorit předvolebních průzkumů Eduard Kukan. O necelé čtyři tisíce hlasů jej porazil Ivan Gašparovič (získal 22,3 % hlasů). První kolo vyhrál Vladimír Mečiar s 32 % hlasů. Současný prezident Rudolf Schuster dostal od občanů pouze něco přes 7 % hlasů a až za ním skončil František Mikloško, který na rozdíl od těch, kteří jej porazili, nemá komunistickou minulost.
První kolo hlasování o nové hlavě Slovenska i průběh kampaně naplno prokázaly, že samotná přímá volba není žádnou vyšší formou demokracie než volba nepřímá. I napodruhé byly (poprvé v roce 1999) vyvráceny dva hlavní argumenty, které k této ústavní změně vedly – kvalitnější pole uchazečů a větší šance pro kandidáty z tzv. občanského, nadstranického prostředí. Zůstala jediná nesporná přednost – ve druhém kole bude někdo určitě zvolen. To se při nepřímé volbě poslanci v roce 1998 třikrát po sobě nepovedlo a po odchodu Michala Kováče prožilo Slovensko více než rok bez hlavy státu.
Emoce nad vzpourou Romů na Slovensku se pomalu uklidňují. Místo násilností a rabování zprávy hlásí už pouze běžnou kriminalitu. Pohotovost policie i vojáků nicméně trvá. Premiér Mikuláš Dzurinda, šéf parlamentu Pavol Hrušovský i ministr vnitra Vladimír Palko rázně odmítli návrh prezidenta Roberta Schustera, aby silové složky byly z kritických oblastí staženy. Tuto překvapivou iniciativu vyvinul prezident po setkání s částí romských lídrů. Schuster se nachází uprostřed kampaně za své znovuzvolení, už 3. dubna proběhne první kolo prezidentského klání. Svou kampaň staví Schuster na plošné kritice vládních reforem. Proto také rád vyhověl žádosti Parlamentu Romů – občanského sdružení, jedné z dvacítky romských organizací – a sklidil za to obrovskou nelibost politiků vládnoucí koalice. Sklidil ji právem. Způsob, jakým se prezident Schuster chytá příležitosti profitovat na neštěstí jiných, hraničí s hyenismem.
Slovenskem se provalila vlna romských bouří. Bohužel, kriminální povahy. Zasažen byl zejména východ země, kde žije – po Makedonii – nejvyšší koncentrace tohoto etnika v Evropě. Jenže na rozdíl od Makedonie tvoří slovenští Romové sociální dno zdejší společnosti, a proto také citlivěji reagují na své materiální ohrožení. Vzbouření Romové z nejzaostalejších východoslovenských osad v počtu několika desítek i stovek lidí, včetně žen a nezletilých dětí, postupně vyrabovali obchodní dům Billa v Levoči, nákupní středisko v Čierné nad Tisou a též asi desítku menších provozů v obcích Košického, Prešovského a ojediněle i Banskobystrického kraje.