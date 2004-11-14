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Redakce

Peter Schutz

91napsaných článků

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Mečiar se vrací
Zahraničí4 minuty

Mečiar se vrací

První kolo slovenských prezidentských voleb skončilo překvapením. Až třetí skončil favorit předvolebních průzkumů Eduard Kukan. O necelé čtyři tisíce hlasů jej porazil Ivan Gašparovič (získal 22,3 % hlasů). První kolo vyhrál Vladimír Mečiar s 32 % hlasů. Současný prezident Rudolf Schuster dostal od občanů pouze něco přes 7 % hlasů a až za ním skončil František Mikloško, který na rozdíl od těch, kteří jej porazili, nemá komunistickou minulost.
První kolo hlasování o nové hlavě Slovenska i průběh kampaně naplno prokázaly, že samotná přímá volba není žádnou vyšší formou demokracie než volba nepřímá. I napodruhé byly (poprvé v roce 1999) vyvráceny dva hlavní argumenty, které k této ústavní změně vedly – kvalitnější pole uchazečů a větší šance pro kandidáty z tzv. občanského, nadstranického prostředí. Zůstala jediná nesporná přednost – ve druhém kole bude někdo určitě zvolen. To se při nepřímé volbě poslanci v roce 1998 třikrát po sobě nepovedlo a po odchodu Michala Kováče prožilo Slovensko více než rok bez hlavy státu.

Peter Schutz4. 4. 2004
Soudy a klid na Slovensku
Zahraničí5 minut

Soudy a klid na Slovensku

Emoce nad vzpourou Romů na Slovensku se pomalu uklidňují. Místo násilností a rabování zprávy hlásí už pouze běžnou kriminalitu. Pohotovost policie i vojáků nicméně trvá. Premiér Mikuláš Dzurinda, šéf parlamentu Pavol Hrušovský i ministr vnitra Vladimír Palko rázně odmítli návrh prezidenta Roberta Schustera, aby silové složky byly z kritických oblastí staženy. Tuto překvapivou iniciativu vyvinul prezident po setkání s částí romských lídrů. Schuster se nachází uprostřed kampaně za své znovuzvolení, už 3. dubna proběhne první kolo prezidentského klání. Svou kampaň staví Schuster na plošné kritice vládních reforem. Proto také rád vyhověl žádosti Parlamentu Romů – občanského sdružení, jedné z dvacítky romských organizací – a sklidil za to obrovskou nelibost politiků vládnoucí koalice. Sklidil ji právem. Způsob, jakým se prezident Schuster chytá příležitosti profitovat na neštěstí jiných, hraničí s hyenismem.

Peter Schutz7. 3. 2004
Bez anestezie
Zahraničí5 minut

Bez anestezie

Slovenskem se provalila vlna romských bouří. Bohužel, kriminální povahy. Zasažen byl zejména východ země, kde žije – po Makedonii – nejvyšší koncentrace tohoto etnika v Evropě. Jenže na rozdíl od Makedonie tvoří slovenští Romové sociální dno zdejší společnosti, a proto také citlivěji reagují na své materiální ohrožení. Vzbouření Romové z nejzaostalejších východoslovenských osad v počtu několika desítek i stovek lidí, včetně žen a nezletilých dětí, postupně vyrabovali obchodní dům Billa v Levoči, nákupní středisko v Čierné nad Tisou a též asi desítku menších provozů v obcích Košického, Prešovského a ojediněle i Banskobystrického kraje.

Peter Schutz29. 2. 2004
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Redakce Respektu

Erik Tabery

Erik Tabery

šéfredaktor

Tomáš Brolík

Tomáš Brolík

zástupce šéfredaktora

Ondřej Kundra

Ondřej Kundra

zástupce šéfredaktora

Marek Švehla

Marek Švehla

vedoucí rubriky Komentáře

Martin Kontra

Martin Kontra

editor

Pavel Kroulík

Pavel Kroulík

editor webu

Ivan Lamper

Ivan Lamper

editor

Naďa Buchtová

Naďa Buchtová

redaktorka vydání

Kateřina Mázdrová

Kateřina Mázdrová

vedoucí vydání

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