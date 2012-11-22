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Redakce

Pavel Vondra

7napsaných článků

Všechny publikované články

Neohrožená Marites Vitug
Zahraničí8 minut

Ženy jsou pracovitější

Dnešek je "Mezinárodním dnem ukončení beztrestnosti" (v páchání násilí na novinářích). Nejhorší případ se odehrál přesně před třemi lety v provincii Maguindanao na Filipínách, během kterého zemřelo 58 lidí, včetně 34 novinářů. Podle mezinárodního Výboru na ochranu novinářů (CPJ) jde o vůbec nejkrvavější incident od chvíle, co se násilí na novinářích monitoruje. S ikonou filipínské investigativní novinařiny Marites Vitug o výročí tohoto masakru, nebezpečí novinářského povolání na Filipínách a o redakcích, kde mají ženy navrch.

Pavel Vondra, -nas22. 11. 2012
Rusko připomíná hipodrom
Rozhovor11 minut

Rusko připomíná hipodrom

Viktor Jerofejev (1947) patří k nejvíce překládaným ruským autorům současnosti. Proslulost mu doslova přes noc zajistil román „Ruská krasavice“ (1990, česky o dva roky později), v němž slovy kritiky „pohřbil Sovětský svaz ještě před tím, než se k tomu odhodlali politici“. Debutoval v roce 1979 účastí na undergroundovém sborníku Metropol, po němž mu byla na deset let zakázána publikační činnost (svému otci, prominentnímu sovětskému diplomatovi, který kdysi tlumočil Stalinovi a asistoval Molotovovi, zničil kariéru). V 80. letech se zařadil k výrazným postavám undergroundu a literárního disentu a po rozpadu Sovětského svazu se stal mluvčím a teoretikem nastupující vlny postmoderních autorů (editor antologií „Ruské květy zla“ z roku 1997 a „Čas rodit“ z roku 2001). Jako autor se nebojí experimentů, v jeho díle je znát široká znalost literatury, ruských dějin a kultury; společným jmenovatelem jeho próz je humor, s nímž přistupuje i k bolestivým tématům. V minulých dnech Viktor Jerofejev přijel do Prahy na Festival spisovatelů.

Pavel Vondra19. 6. 2005

Redakce Respektu

Erik Tabery

Erik Tabery

šéfredaktor

Tomáš Brolík

Tomáš Brolík

zástupce šéfredaktora

Ondřej Kundra

Ondřej Kundra

zástupce šéfredaktora

Marek Švehla

Marek Švehla

vedoucí rubriky Komentáře

Martin Kontra

Martin Kontra

editor

Pavel Kroulík

Pavel Kroulík

editor webu

Ivan Lamper

Ivan Lamper

editor

Naďa Buchtová

Naďa Buchtová

redaktorka vydání

Kateřina Mázdrová

Kateřina Mázdrová

vedoucí vydání

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