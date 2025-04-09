Pavel Hradečný
7napsaných článků
7napsaných článků
V neděli 31.března proběhly v Albánii první pluralitní volby od roku 1923 a o týden později jejich částečná repríza v těch místech, v nichž se žádnému ze zástupců 12 soupeřících stran, organizací či hnutí nepodařilo získat nadpoloviční většinu hlasů.
Pro obyvatele Albánie představuje nadcházející neděle den zcela ojedinělého významu. Po prvé za celé období totality - a vlastně teprve po druhé v celé dosavadní historii Albánie - mají volby do nejvyššího zastupitelského orgánu, Lidového shromáždění, proběhnout v podmínkách politického pluralismu.