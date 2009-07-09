Redakce
Ondřej Soukup
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2napsaných článků
„Včera jsem si přečetl zprávu o vyšetřování teroristického útoku v Beslanu a otřásl se mi svět,“ napsal ve svém blogu respektovaný novinář Alexandr Burtin. S určitým zpožděním si přečetl report člena parlamentní vyšetřovací komise Jurije Saveljeva, podle kterého to byly ruské jednotky, které jako první zahájily střelbu na beslanskou školu, kde čečenské komando zadržovalo přes tisíc rukojmích, převážně dětí, které přišli na slavnostní zahájení nového školního roku.